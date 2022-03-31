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Эрдоган заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле придали «импульс к установлению мира»

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Reuters

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установления мира, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом он сказал во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 31 марта, передает ТАСС, со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Как говорится в заявлении, глава государства заявил, что встреча двух делегаций в Стамбуле «придала значимый импульс процессу прекращения войны и установления мира».

Также Эрдоган в ходе переговоров повторил свое предложение организовать встречу Зеленского и президента России Владимира Путина и провести ее в Турции.

Ранее турецкий президент уже заявлял, что Анкара готова провести встречу Путина и Зеленского. Эрдоган отмечал, что он намерен поблагодарить Путина и Зеленского от себя и имени турецкого народа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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