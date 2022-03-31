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Бельгия надеется, что посольство в Москве продолжит нормально функционировать

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Глава МИД Бельгии Софи Вильмес выразила надежду, что после ответа России на высылку российских дипломатов из Брюсселя бельгийское посольство в Москве сможет функционировать. Об этом она сообщила в эфире телеканала LN24.

«Эта мера, которую было необходимо принять. Мы несем за нее ответственность и понимаем, что будут последствия… Но я подчеркиваю, что Россия имеет возможность в полной мере поддерживать работу своего посольства в Бельгии, и надеюсь, что в дальнейшем и Бельгия также сможет это делать в России», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». Упомянутые лица должны будут покинуть территорию Бельгии в течение 15 дней, уточнила глава бельгийской дипломатии.

До этого 29 марта Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности».

18 марта Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и в связи с военной операцией РФ на Украине.

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