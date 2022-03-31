Власти США введут санкции против еще 120 организаций из России и Белоруссии

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что власти США внесут в санкционные списки еще 120 организаций из России и Белоруссии. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, санкции будут направлены на ухудшение позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов.

«Включение в этот перечень означает, что эти организации больше не смогут получать высокие технологии США без лицензии, в которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано», — сказала она.

Ранее министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к физическим и юридическим лицам, связанным с «аэрокосмическим, морским и электронным секторами» экономики России.

Данное определение позволяет министерству вводить санкции против «любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов». Отмечается, что ранее санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.