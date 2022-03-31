В МИД Франции прокомментировали переговоры России и Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры между Россией и Украиной пока не привели к прорыву в урегулировании кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

«Я не вижу конкретных признаков, которые говорили бы о реальном и долговременном изменении позиции России. Даже если продвижение ее войск более медленное, чем надеялись в Кремле, я в настоящий момент не вижу ни какого-либо заметного отступления, ни прекращения огня», — сказал он.

По его словам, режима тишины, объявленного вчера Россией на несколько часов в Мариуполе, было недостаточно.

Ранее в ходе телефонной беседы президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным было констатировано, что реализация гуманитарной операции в Мариуполе «на данном этапе» невозможна.

Также в ходе беседы Путин назвал Макрону способ решения гуманитарного кризиса в Мариуполе — ранее Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе вместе с Турцией и Грецией. Французский лидер также отметил, что по этому вопросу уже пообщался с мэром Мариуполя и другими представителями власти на Украине.

Путин и Макрон неоднократно проводили переговоры по ситуации на Украине. После одного из разговоров французский лидер заявил, что обстановка в стране может ухудшиться. Французский президент был настроен «пессимистично».