Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

В Белом доме оценили вероятность переговоров Путина и Байдена

Белый дом: планов подготовки разговора Байдена и Путина нет

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»/Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируются. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Сейчас нет. Мы ясно дали понять, что возвращение к дипломатии на этом уровне требует серьезной демонстрации со стороны России значительной деэскалации», — сказала она.

По ее словам, в администрации президента пока не наблюдают деэскалации конфликта.

Ранее Бедингфилд заявила, что власти США внесут в санкционные списки еще 120 организаций из России и Белоруссии.

По ее словам, санкции будут направлены на ухудшение позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов.

До этого министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к физическим и юридическим лицам, связанным с «аэрокосмическим, морским и электронным секторами» экономики России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+