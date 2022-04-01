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Совет ООН по правам человека выступил против принятия односторонних санкций

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Jason DeCrow/AP

Совет ООН по правам человека призвал государства прекратить принятие односторонних санкций в качестве инструмента политического и экономического давления. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе 49-й сессии в Женеве 27 из 47 государств проголосовали за резолюцию, в которой осуждается применение «некоторыми державами» ограничительных мер «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения». Против принятия документа высказались 14 государств, в том числе США, страны Евросоюза, Великобритания, Украина. Еще шесть делегаций воздержались.

Организация «настоятельно призвала все государства прекратить принятие, сохранение или осуществление односторонних принудительных мер», не соответствующих международному праву и Уставу ООН, в том числе «с экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для торговых отношений».

В резолюции также указано, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, так как они противоречат Уставу ООН.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд западных стран уже устали от санкций против РФ. Он также указал, что Киев работает над тем, чтобы «преодолеть эту усталость» и разъяснить, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций, но необходимо «сделать еще больше».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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