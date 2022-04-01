Госдеп прокомментировал референдум в Южной Осетии

Соединенные Штаты не будут признавать результаты референдума о вхождении в состав России. Об этом в ходе брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает ТАСС.

«Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», — сказал он.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, считает территорию республик частью Грузии.