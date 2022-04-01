Британия рекомендует Украине ни в коем случае не заключать пока соглашение с Россией

Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и Германия в вопросе российско-украинских переговоров и рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с Россией. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве, пишет ТАСС.

По их данным, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы Киев пошел на значительные уступки Москве. Британские власти не разделяют желания своих союзников добиться заключения договоренностей между Россией и Украиной в ближайшее время, полагая, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции».

Авторы материала подчеркивают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на Россию до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.