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Мексиканские парламентарии попросили о встрече с российскими коллегами

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Депутат парламента от правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena Армандо Контрерас Кастильо заявил, что необходимо в ближайшее время организовать встречу с российскими коллегами из Государственной думы, сообщает РИА «Новости».

«Депутаты левых парламентских фракций не увидели причин откладывать создание группы дружбы между Мексикой и Россией, потому что Мексика очень уважительно относится к автономным решениям каждой из стран. Таким образом, мы можем очень хорошо разделять повестку отношений с конкретными странами и с миром, и мы не заинтересованы в том, чтобы влиять на политическую, экономическую, социальную, религиозную или военную повестку какой-либо страны», — заявил Кастильо.

«Группа дружбы с Россией» была создана в мексиканском парламенте 23 марта 2022 года, при этом в мексиканском законодательном органе действует около 100 таких групп.

«Прежде всего мы хотели бы провести встречу между русскими и мексиканскими парламентариями, чтобы определить повестку, объединяющую законодательные процессы и связующую экономические, социальные и политические отношения», — заявил Кастильо.

Ранее американские журналисты предрекли конец гегемонии США в Латинской Америке, Азии и Африке.

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