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Посол России обвинил сенаторов США в попытке поссорить РФ со странами Латинской Америки

Посол Антонов: сенаторы США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки

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Alexander Zemlianichenko/AP

Сенаторы США, которые призывают администрацию Белого дома лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), пытаются таким образом посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, чьи слова распространила пресс-служба российского диппредставительства.

«Подобная риторика — очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — заявил посол.

Антонов также призвал не заниматься политизацией работы международных площадок и сконцентрировать внимание на тематике ОАГ, а также «отказаться от самоутверждения за счет русофобии».

Ранее Антонов заявил о том, что новый пакет санкций США преследует цель разрушить экономику России и подорвать ее внутриполитическую ситуацию. По его словам, «серийные санкционные удары не достигнут своих целей», а российский народ не станет угождать воле США и их союзников.

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