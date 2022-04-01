Посол России обвинил сенаторов США в попытке поссорить РФ со странами Латинской Америки

Сенаторы США, которые призывают администрацию Белого дома лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), пытаются таким образом посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, чьи слова распространила пресс-служба российского диппредставительства.

«Подобная риторика — очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — заявил посол.

Антонов также призвал не заниматься политизацией работы международных площадок и сконцентрировать внимание на тематике ОАГ, а также «отказаться от самоутверждения за счет русофобии».

Ранее Антонов заявил о том, что новый пакет санкций США преследует цель разрушить экономику России и подорвать ее внутриполитическую ситуацию. По его словам, «серийные санкционные удары не достигнут своих целей», а российский народ не станет угождать воле США и их союзников.