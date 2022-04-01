В МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции

Россия не намерена просить Евросоюз о том, чтобы они отменили санкции. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

По его словам, Россия обладает необходимой прочностью.

«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся», — сказал дипломат.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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