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Евросоюз намерен на саммите убедить Китай не помогать России из-за ситуации на Украины

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David J. Phillip/AP

Европейский союз намерен на плановом виртуальном саммите ЕС-Китай, который пройдет 1 апреля, убедить Пекин не оказывать России финансовую или военную помощь из-за ее спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЕС.

Европейский союз на саммите будут представлять главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Китай представят председатель Си Цзиньпинь и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Это (ситуация на Украине) вопрос на миллион долларов, вокруг которого будут идти дискуссии», — заявил представитель ЕС.

При этом китайская сторона рассчитывает на обсуждение лишь двухсторонних вопросов. Однако в Европе убеждены, что ситуация на Украине так или иначе касается всех.

«Китай может думать, что война на Украине не касается отношений ЕС - Китая, но это не так. У нас есть общая ответственность за глобальную систему и глобальную экономику», — сказал представитель ЕС.

Отмечается, что европейские политики попытаются уговорить китайские власти повлиять на Россию, убедить ее вывести войска с Украины.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в китайском городе Тунси заявил, что именно противоречия в сфере безопасности в Европе, которые копились долгие годы, привели к кризису на Украине.

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