Боррель выразил сожаление из-за решения России о контрсанкциях против ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление из-за того, что власти РФ ввели контрсанкции против руководителей Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

«Евросоюз сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию РФ ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС. <...> В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», — объяснил он.

Ранее власти РФ в ответ на санкции расширили список представителей государств-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.

В «черный список» Москвы попали представители высшего руководства ЕС, большая часть депутатов Европарламента, а также общественные деятели и работники СМИ.