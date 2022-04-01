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В Южной Корее два военных самолета столкнулись во время учений

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Два самолета ВВС Южной Кореи столкнулись в воздухе во время учений. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел утром 1 апреля вблизи города Сачхон на юго-востоке страны. Во время учебного полета в воздухе столкнулись два учебно-тренировочных одномоторных самолета KT-1 Woongbi.

По данным агентства, погибли все четыре человека, находившихся в обоих самолетах, — два курсанта и два инструктора. Они попытались катапультироваться.

Обломки упали на рисовое поле, повредив автомобиль местного фермера. ВВС создали комиссию по ликвидации последствий катастрофы и изучению ее причин.

Учебно-тренировочный KT-1 Woongbi был разработан компанией Korea Aerospace Industries в 1991 году специально для ВВС Южной Кореи и стал первым самолетом, полностью разработанным и построенным в этой стране. Стоимость одного самолета оценивается в $7 млн.

Ранее сообщалось, что ВВС Республики Корея завершили развертывание 40 истребителей пятого поколения F-35A, которые были приобретены у США.

По данным военных источников, на этой неделе пришли последние из партии четыре истребителя. Их приняли на аэродроме города Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто.

По изначальному плану, поставки должны были быть завершены в прошлом году, но пандемия коронавируса этому помешала.

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