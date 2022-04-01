Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Дополнительные подробности не приводятся.

Ранее Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным.

«Расскажу о новой традиции [вручения премии Союзного государства в области науки и техники], которую мы открыли. Я очень ценю традиции», — приводит его слова «БелТа».

Лукашенко выразил надежду, что традиция будет жить еще долго.

В последний раз главы России и Белоруссии лично встречались в Кремле 11 марта. Их переговоры длились более пяти часов. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Вторая часть переговоров была посвящена двусторонним отношениям, а также выстраиванию взаимодействия в условиях жесткого давления Запада.