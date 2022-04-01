Лавров: Киев на переговорах демонстрирует «больше понимания» по Крыму и Донбассу

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины еще продолжаются, однако нет окончательных планов по ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, есть определенное движение вперед при взаимодействии Москвы и Киева.

Лавров пояснил, что пока участники переговоров не смогли прийти к определенным договоренностям.

Как считает глава МИД, наблюдается прогресс в переговорном процессе Москвы и Киева. Речь также и о внеблоковом статусе Украины.

При этом дальнейшие переговоры между РФ и Украиной прорабатываются.

Москва увидела «больше понимания» по ситуации с Крымом и Донбассом от делегации со стороны Украины, отметил Лавров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины продолжатся 1 апреля по видеосвязи.