Лавров: у России есть опыт жизни под санкциями так, чтобы ей и ее партнерам было хорошо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у РФ есть опыт жизни под санкциями так, чтобы ей и ее партнерам было хорошо. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Россия и целый ряд других государств по меньшей мере 10 лет находятся под интенсивными санкциями Запада.

«Поэтому у нас уже есть опыт, как жить в этих условиях, причем жить так, чтобы нам было хорошо и нашим партнерам было хорошо. И я вас уверяю, так оно и будет», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия ценит позицию стран, не присоединившихся к санкциям Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».