Лавров выступил за предоставление гарантий безопасности РФ, Европе и Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за возможность предоставления РФ, Европе, а также Украине гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ...» — подчеркнул российский министр.

Также Лавров добавил, что не располагает информацией о якобы планах Индии стать посредником в переговорах с участием России и Украины.

«Могу только сказать, что взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение», — сказал глава российского ведомства.

Ранее Лавров заявил, что переговоры России и Украины продолжаются.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».