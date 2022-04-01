Володин предложил обсудить возможность увольнения бюджетников, осуждающих спецоперацию на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума не снимает с повестки вопрос о том, что руководящие работники в бюджетных учреждениях, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти со своих постов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа, и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — заявил Володин.

Политик предложил обсудить возможность кадровых решений с руководителями профильных министерств.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».