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Италия может направить в Черное море два тральщика для ликвидации украинских дрейфующих мин

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Depositphotos

Два противоминных корабля ВМС Италии могут быть направлены в Черное море для ликвидации дрейфующих мин, выпущенных украинскими военными. Договоренность об этом была достигнута на встрече министра обороны Румынии Василе Динку с министром обороны Италии Лоренцо Герини, сообщает Naval News.

«Министр Лоренцо Герини объявил о намерении Италии направить в ближайшее время два морских тральщика для действий в Черном море вместе с румынскими военно-морскими силами для обнаружения и обезвреживания мин», — приводит издание заявление Минобороны Румынии.

При этом отмечается, что 28 февраля 2022 года Турция закрыла для военных кораблей любых стран мира проливы Босфор и Дарданеллы согласно Конвенции Монтрё. Поэтому итальянская противоминная операция остается под вопросом.

28 марта группа румынских водолазов обнаружила дрейфующую украинскую мину в 72 км от побережья Черного моря. После этого опасная находка была уничтожена.

Ранее ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом часть мин не были закреплены и теперь дрейфуют по всей акватории Черного моря. Также существует риск попадания этих мин в Средиземное море.

Власти Болгарии пообещали обезопасить морские границы страны от дрейфующих мин Украины, которые были установлены на подходах к украинским портам. Жителей прибрежных Варны, Бургаса, Добрича и их областей призвали «проявлять бдительность» и в случае обнаружения «подозрительного объекта сферической формы» в воде или на берегу звонить по специальному номеру.

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