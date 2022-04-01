Путин и члены Совбеза РФ обсуждают меры по предупреждению угроз внутренней безопасности

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности, информирует пресс-служба Кремля.

Он дал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В совещании принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и др.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».