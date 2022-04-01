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Sofia Globe: Болгария объявит нежелательными персонами несколько дипломатов из РФ

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Stoyan Nenov/Reuters

Болгария объявит нескольких российских дипломатов персонами нон грата, сообщило издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства «Национальная безопасность» (ДАНС) Пламена Тончева.

Такое решение принято на фоне сообщения прокуратуры страны о расследовании деятельности двух сотрудников ДАНС и представителя одного из министерств, которые подозреваются в «шпионаже в пользу РФ».

Представитель прокуратуры Болгарии объяснил, что данные лица передавали информацию российской стороне посредством «специальных технических средств».

После выступления представителя ведомства Точнев обратился к журналистам с заявлением и уточнил, что один из упомянутых сотрудников возглавлял департамент организации, а другой — отдел. Они работали в агентстве более пяти лет. Сотрудников уволили, а также им запретили доступ в здание ДАНС. Агентство проводит внутреннее расследование.

МИД Болгарии пока не выступал с официальным заявлением.

В посольстве РФ рассказали РИА «Новости», что пока не получали какую-либо информацию от министерства. Посла Элеонору Митрофанову, как сообщается, не вызывали в МИД.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что София отзовет из Москвы своего посла для консультаций.

Также стало известно, что решение о высылке пяти российских дипломатов приняли власти Северной Македонии.

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