Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43

В МИД Китая заявили, что НАТО должны были распустить после распада СССР

Слушать
Остановить
close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что странам Запада следовало расформировать НАТО после распада СССР, передает ТАСС. Он назвал Североатлантический альянс «продуктом холодной войны».

«НАТО должно было быть распущено после распада СССР», — сказал дипломат.

По его словам, эта организация является самым главным зачинщиком и подстрекателем кризиса на Украине.

«США с 1999 года провели за 20 лет пять раундов расширения НАТО на восток, шаг за шагом прижимая Россию к стенке», — указал Лицзянь.

Он также отметил, что новая холодная война не нужна миру, а Европе она не нужна еще больше.

«Кризис на Украине продолжается уже месяц. Большая часть государств и международного сообщества возлагает надежды на переговоры и примирение, а также скорейшее прекращение огня», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что расширение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России, так как сокращается подлетное время к городам европейской части страны.

Североатлантический альянс, который объединяет большинство европейских стран, США и Канаду был создан 4 апреля 1949 года в Соединенных Штатах с целью защиты Европы от советского влияния.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+