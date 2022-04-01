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Эрдоган заявил, что рассчитывает на определение даты встречи Путина и Зеленского

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AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами заявил, что по итогам предстоящей беседы с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает на определение конкретной даты встречи руководителей России и Украины, сообщает агентство Anadolu.

Он отметил, что основой для встречи президентов станут стамбульские договоренности делегаций РФ и Украины.

«Мы заявили о готовности к организации подобной встречи в Стамбуле, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. Путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора, дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло», — сказал он.

Эрдоган не раз заявлял о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины. Он назвал целью страны организацию и проведение встречи двух президентов.

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