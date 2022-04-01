Евросоюз предупредил Китай, что «будет следить» за его шагами в отношении России

Евросоюз предупредил Китай, что будет «следить за любыми» попытками Пекина помочь России в обходе санкций. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

«Любые попытки обойти санкции или предоставить помощь России продлят войну. Мы будем внимательно следить за любыми попытками помочь России в финансовом или военном плане», — сказал Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Китай.

По его словам, Евросоюз и КНР «согласились» с тем, что спецоперация на Украине «угрожает глобальной безопасности и мировой экономике», что не входит в интересы «ни Китая, ни ЕС».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции подчеркнула, что Пекин должен понимать, что поддержка России может грозить ему репутационными потерями.

«Ни один гражданин ЕС не поймет, если Китай будет оказывать военную помощь России <...> Китай должен понимать в этом случае риск серьезных репутационных потерь в Европе, которые могут затронуть бизнес и инвестиции», — сказала она.

В то же время председатель Европейского совета в Twitter не упомянул председателя КНР Си Цзиньпина в числе участников виртуального саммита ЕС — Китай, целью которого было убедить Пекин не оказывать России финансовую или военную помощь из-за ее деятельности на Украине.

Европейский союз на саммите представляли главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Китай — председатель Си Цзиньпинь и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.