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В ЕС рассказали о «противоположных» с Китаем взглядах на ситуацию на Украине

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Johanna Geron/Pool/Reuters

В ходе онлайн-саммита ЕС — Китай стороны «открыто и честно обменялись противоположными взглядами» по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Да, открытая и честная дискуссия означает, что мы обменялись противоположными взглядами», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель, который также принимал участие в саммите, не стал отвечать на вопрос о позиции Китая по антироссийским санкциям Запада, говоря, что «не может выступать представителем китайской стороны». По его словам, Брюссель ожидает, что Пекин будет, «если не поддерживать, то хотя бы не помогать обходить санкции».

Саммит состоялся 1 апреля в онлайн-режиме. Целью переговоров, как объяснил представитель ЕС, было убедить Китай не оказывать России финансовую или военную помощь из-за ее спецоперации на Украине. В то же время китайская сторона рассчитывала на обсуждение лишь двухсторонних вопросов.

Европейский союз представляли главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Китай — председатель Си Цзиньпинь и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Однако после саммита Мишель в Twitter не упомянул Си Цзиньпина в числе участников мероприятия.

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Операция на Украине. Новости
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