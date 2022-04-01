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Эрдоган и Путин провели переговоры по Украине

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что приоритетом Турции является организация встречи президентов РФ и Украины

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Reuters

Президент Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которых они обсудили тему Украины и российско-украинские переговоры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого лидера.

Как говорится в заявлении, Эрдоган призвал стороны «действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог». По его словам, Анкара желает «увенчать свои мирные усилия» организацией встречи Путина и Зеленского.

Во время беседы также обсуждалась встреча переговорных делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

Так, глава Турции отметил, что «позитивная и конструктивная» встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле «вселяет надежду на мир», добавляется в сообщении.

Как передает пресс-служба Кремля, Эрдоган в ходе общения с Путиным поблагодарил за помощь России в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны проведения специальной военной операции на Украине.

В свою очередь, лидер РФ выразил признательность турецкому коллеге за помощь в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Также в Кремле указали, что главы государств дали «принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса».

Ранее Эрдоган сказал, что рассчитывает на определение конкретной даты встречи руководителей России и Украины. Он отмечал, что основой для встречи президентов станут стамбульские договоренности делегаций РФ и Украины.

Турецкий лидер неоднократно заявлял о готовности Анкары стать посредником в переговорах России и Украины.

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