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На Украине смогут национализировать имущество россиян

Верховная рада приняла закон, позволяющий национализировать имущество россиян

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Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий национализировать имущество россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию России. Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает РИА «Новости».

«Верховная рада одобрила закон №7169 о национализации имущества русских и коллаборантов <...> Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России», — сказала Шуляк.

По ее словам, новое законодательство коснется граждан России, а также «тесно связанных с ней» — тех, у кого есть «место жительства» в России или тех, кто в ней «занимается основной деятельностью». Помимо этого, теперь на Украине разрешается национализировать имущество граждан любых других стран, которые публично поддерживают спецоперацию России на Украине.

Кроме того, 29 марта в Раду был внесен законопроект о поправках в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предполагает запрет на деятельность Русской православной церкви (РПЦ) в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что лишил званий двух высших офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). Речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и экс-начальнике Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко, которых он назвал «антигероями» и «предателями родины».

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