Си Цзиньпин предложил ЕС, России и США создать механизм безопасности в Европе

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе, передает ТАСС.

«Призываем рассмотреть накопленные за многие годы противоречия, найти пути урегулирования проблем и способствовать созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе», — заявил он.

Председатель КНР подчеркнул, что международное сообщество должно поддерживать создание переговорной среды России и Украины для политического урегулирования, а не «подливать масла в огонь и обострять противоречия». Он отметил, что Китай сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния.

Ранее Си Цзиньпин заявил в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что Китай продолжит «играть конструктивную роль» в разрешении украинского кризиса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».