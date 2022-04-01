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Си Цзиньпин: восстановление мировой экономики может занять годы

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Global Look Press

Восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине может занять годы или даже десятилетия. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Китай охвачен глубоким сожалением, что ситуация на Украине дошла до той точки, где она находится сейчас <...> Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для переговорного процесса между РФ и Украиной, чтобы создать пространство для политического урегулирования. Нельзя подливать масла в огонь и обострять противоречия», — отметил Си Цзиньпин, подчеркивая, что Китай и Евросоюз «должны предотвратить распространение последствий украинского кризиса, особенно на мировую экономику».

Также председатель КНР поддержал начало диалога между Евросоюзом, Россией, США и НАТО.

1 апреля в онлайн-режиме прошел саммит ЕС — Китай. Целью переговоров, как объяснил представитель ЕС, было убедить Китай не оказывать России финансовую или военную помощь из-за ее спецоперации на Украине. В то же время китайская сторона рассчитывала на обсуждение лишь двухсторонних вопросов.

Европейский союз представляли главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Китай — председатель КНР Си Цзиньпинь и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Однако после саммита Мишель в Twitter не упомянул Си Цзиньпина в числе участников мероприятия.

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