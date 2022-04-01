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Захарова предупредила Запад об ответных мерах за «срежиссированную» высылку российских дипломатов

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МИД России/VK

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что посольствам стран, высылающих российских дипломатов, придется отвечать за свои действия «в одиночку». Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Она упомянула о пресс-релизе, выпущенном официальным представителем Госдепа Недом Прайсом, в котором, по ее мнению, политик «откровенно злорадствует» над ситуацией с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран. По мнению Захаровой, такое заявление показательно с точки зрения реального характера отношений США со своими сателлитами.

«Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу», — отметила представитель МИДа.

Она указала, что из-за таких шагов в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольствам этих стран в Москве грозят неотвратимые ответные меры.

Ранее Литва, Латвия и Эстония заявили о высылке российских дипломатов, суммарно они выдворили 10 представителей дипмиссии. Такое же решение приняли в Болгарии, Словакии, Северной Македонии и Польше.

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