Европарламент пообещал «официально и быстро» признать Украину кандидатом в ЕС

Председатель Европарламента Роберта Метсола в ходе встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком заявила, что Украина станет кандидатом в Евросоюз «официально и быстро». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского парламента.

По словам Метсолы, Европарламент окажет поддержку Украине в восстановлении разрушенных объектов и помощи беженцам, а также продолжит оказание финансовой, гуманитарной и военной помощи Киеву.

Стефанчук поблагодарил Метсолу и выразил надежду на усиление сотрудничества парламентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия и народ Украины уже сделали все, чтобы страны Евросоюза захотели видеть республику в составе сообщества.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. 1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление.