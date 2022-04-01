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В Турции предложили снять санкции с России при договоренности на переговорах Москвы и Киева

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Murad Sezer/Reuters

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о необходимости плана по постепенному снятию санкций с России в случае достижения договоренностей между РФ и Украиной, цитирует РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо создать план по снятию ограничений с России, но для начала «необходимо уточнить все детали, весь процесс».

Первого апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры по ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер призвал «действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог», а также поблагодарил его за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны проведения спецоперации на Украине. Владимир Путин, в свою очередь, выразил признательность Эрдогану за содействие в организации очередного раунда переговоров российских и украинских представителей в Стамбуле 29 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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