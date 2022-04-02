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Зеленский заявил, что хотел бы видеть КНР на стороне Украины

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Umit Bektas/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании видеть Китай на стороне Киева. Его цитирует РИА «Новости» .

«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, без прямой связи между Вашингтоном и Пекином будет невозможно достичь результата, в котором нуждается мир.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния.

5 марта глава китайского МИД Ван И заявил в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтону стоит серьезно отнестись к негативному влиянию расширения НАТО на безопасность России. Он также выступил против любых действий, которые могут спровоцировать обострение конфликта на Украине.

До этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь намекнул, что США могут быть виноваты в кризисе на Украине.

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