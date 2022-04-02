МИД КНР: конфликт на Украине не должен затрагивать торговлю с другими странами, включая РФ

Глава департамента Европы Министерства иностранных дел КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине, обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Российскую Федерацию, нельзя затрагивать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не будем ничего делать специально, чтобы обойти санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом в отношении Российской Федерации. Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкционных мер… КНР не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими государствами должно быть затронуто, даже ЕС ведет нормальный бизнес с РФ, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией, и наше обычное торговое сотрудничество с Москвой также не должно быть затронуто», — рассказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обменялся с рядом государств проектами документов по гарантиям безопасности.

Он подчеркнул, что речь может идти как о странах — членах Североатлантического альянса, так и о государствах, не входящих в НАТО.