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Kyodo: около 30 беженцев с Украины могут вывезти на самолете кабмина Японии из Польши

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Eugene Hoshiko/AP

Власти Японии рассматривают возможность вывоза в страну около 30 находящихся в Польше украинских беженцев на японском правительственном самолете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В публикации отмечается, что для этих целей будет использован самолет, который доставит в Польшу министра иностранных дел Японии Ёсимасу Хаяси.

Эта инициатива связана с резким подорожанием стоимости билетов на коммерческих авиалиниях, в связи с чем беженцам с Украины стало сложнее попасть в Японию.
Агентство отмечает, что пребывание Хаяси в Польше продлится до 5 апреля. Он поучаствует в переговорах с высокопоставленными представителями польского правительства.

Ранее министр юстиций Японии Ёсихиса Фурукава заявил, что беженцы с Украины, которых примет у себя Япония, получат долгосрочную годовую визу.

Для беженцев с Украины было принято решение продлить разрешение на пребывание в стране с краткосрочного в три месяца до долгосрочного длиною в год. По этой же визе они смогут работать.

8 марта сообщалось, что Япония приняла первых беженцев с Украины.

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