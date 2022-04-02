Посол РФ Келин: британские дальнобойные орудия на Украине будут законными целями ВС РФ

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что орудия, поставки которых анонсировало Минобороны Британии, станут законными целями российских ВС в случае их попадания на Украину. Об этом сообщат ТАСС.

«Любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер... Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения», — сказал дипломат.

Ранее Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на Украину будут поставлены противокорабельные ракетные комплексы, — с учетом имеющегося на вооружении Лондона оружия подобного типа, Украина получит возможность наносить удары на дистанциях до 120 километров.

Прежде он заявлял, что предоставление Украине британских танков «не сработает», так как для работы с новым вооружением требуется подготовка.

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».