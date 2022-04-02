Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что за последнее время двум государствам удалось проделать большую работу по развитию интеграционного взаимодействия и двухстороннего сотрудничества. Было утверждено несколько документов, в частности, касательно отраслевых союзных программа, также была обновлена Военная доктрина и концепция миграционной политики Союзного государства, говорится в поздравительной телеграмме.

Путин выразил уверенность, что совместная деятельность позволит РФ и Белоруссии упрочить свои позиции на международной арене.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – приводит пресс-служба слова президента России.

Накануне Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры.