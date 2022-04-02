Косачев заявил, что РФ не планирует восстанавливать «советскую империю»

Россия продолжает обустройства мира в общих, а не блоковых интересах, при этом речи о восстановлении «советской империи» не идет, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что происходит сейчас, никак не связано с приписываемыми России намерениями восстановить «советскую империю», — объяснил сенатор.

Как подчеркнул Косачев, важны национальный интерес, наряду с собственной национальной безопасностью и благополучием собственных граждан.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России.

Также Косачев отмечал, что признание ДНР и ЛНР и ратификация соглашений о дружбе обезопасит регион.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».