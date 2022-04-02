Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48

Италия заявила о готовности стать гарантом нейтрального статуса Украины

Слушать
Остановить
close
100%
FABIO CIMAGLIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна готова стать гарантом нейтрального статуса Украины, передает ТАСС.

По его словам, сейчас основным приоритетом для Италии является продолжение переговоров между украинской и российской делегациями. Ди Майо отметил, что действия Турции, которая предоставила Стамбул в качестве площадки для переговоров, высоко оцениваются. Результаты прошедших встреч будут изучаться.

Дипломат добавил, что после введения антироссийских санкций появилась необходимость расширить энергетический сектор, об этом он сказал во время выступления перед журналистами в Баку.

«В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, обладающими большим потенциалом, в том числе Азербайджаном», — сказал Ди Майо.

Он также добавил, что Италия рассчитывает отдалиться от российского рынка, поэтому Рим стремится усилить работу в направлении средиземноморского региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.

Накануне Польша заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+