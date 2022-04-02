Песков: Европа переоценит отношения с РФ, когда отрезвеет от «американского бурбона»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что время для переоценки отношений с Россией и начала диалога настанет после того, как европейцы «протрезвеют от американского бурбона».

«Когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что это «не ближняя перспектива».

Ранее Песков рассказал, что у президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сложились уникальные отношения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».