В Турции заявили о готовности выделить суда для эвакуации гражданских лиц из Мариуполя

Турция готова предоставить суда для организации эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя по морю. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

Министр уточнил, что лично занимается вопросами поставок гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц по морю с представителями России и Украины. Кроме того, Акар призвал объявить о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту удержания заложников в роддоме Мариуполя.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».