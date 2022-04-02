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Салливан высказался о важности диалога с Россией по безопасности

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РИА «Новости»

Соединенным Штатам и России необходимо продолжать диалог по вопросам безопасности, в том числе по оружию массового поражения. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран», — сказал посол.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов призвал власти США перестать «размахивать санкционной дубиной», которая бьет по самим американцам и их союзникам, а также вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области физической ядерной безопасности. По его словам, Соединенным Штатам следовало бы предъявить себе счет за разрушенные города и десятки тысяч погубленных жизней — в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.

Также дипломат напомнил, что Россия уничтожила все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ еще в 2017 году, что было документально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Антонов призвал власти Соединенных Штатов «немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в том числе на территории постсоветского пространства», а также ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия.

Позднее помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум сообщила, что США планируют уничтожить все свои запасы химического оружия к сентябрю 2023 года.

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Отношения России и США
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