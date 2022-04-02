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В Кремле назвали Украину «сложной» и «враждебной» страной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является «сложной» для России страной и «враждебной». Об этом сообщает ТАСС.

«Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас», — сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия будет укреплять свои западные рубежи для поддержания необходимого паритета и для того, чтобы никто и не думал нападать на страну.

Говоря об отношениях с ЕС, Песков отметил, что время для переоценки отношений с Россией и начала диалога настанет после того, как европейцы «протрезвеют от американского бурбона». Он добавил, что это «не ближняя перспектива».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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