Песков рассказал о трудностях переговоров России и Украины в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была бы рада продолжать переговоры с Украиной в Белоруссии, однако этого не желает украинская сторона, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, переговоры в Белоруссии прошли с огромным трудом.

Он подчеркнул, что неважно, на какой площадке будут идти переговоры, главное, чтобы они привели к прекращению военных действий на Украине.

Ранее состоялось несколько раундов переговоров российской и украинской делегаций. По итогам последней встречи в Стамбуле помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были конструктивными. До этого переговоры проходили в Белоруссии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».