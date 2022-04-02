В Кремле объяснили, кого считают врагами народа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто не понял происходящего и уехал из России, передает ТАСС.

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — заявил Песков в интервью телеканалу «Беларусь 24».

Он также указал, что есть и такие, что «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа российских военнослужащих. Они, считает Песков, являются врагами государства и с ними власти будут бороться.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».