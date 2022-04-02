Песков заявил, что Путин является брендом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин является настоящим брендом России, передает ТАСС.

«У нас все-таки бренд — Путин, это действительно так», — ответил Песков в интервью телеканалу «Беларусь 24» на вопрос о том, что является брендом для России.

По его словам, президент пользуется уникальной поддержкой в стране и этот показатель существенно вырос с началом спецоперации по защите Донбасса.

Ранее Песков сказал, что считает Владимира Путина гроссмейстером, который просчитывает действия на несколько шагов вперед.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».