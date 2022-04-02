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Ряд республиканцев выступил против помощи Украине

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Carlos Barria/Reuters

Крыло республиканской партии, поддерживающее экс-президента США Дональда Трампа, провело экстренное совещание, на котором выступило против предоставления помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

«Использовать американскую мощь, чтобы делать грязную работу за Европу, — довольно плохая идея», — заявил представитель от республиканской партии Джей Ди Вэнс, предостерегая от более активного вмешательства США в дела Украины.

Издание пишет, что часть республиканской партии «тоже собирается воевать» из-за доктрины «Америка прежде всего», озвученной Трампом в 2016 году во время праймериз в вашингтонском отеле Mayflower. Тогда он пообещал, что совершит разворот во внешней политике Америки, избегая военных интервенций за границей.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка напротив известного туристам магазина Macy's проходит акция в поддержку России, ДНР и ЛНР. Собравшиеся держат в руках транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО».

До этого вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины. Он отметил, что Киеву сложно понять такую позицию.

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