Арахамия заявил, что Киев ведет переговоры с Китаем о гарантиях безопасности

Член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев ведет переговоры о гарантиях безопасности с Китаем, передает РИА «Новости».

При этом дипломат заявил, что с КНР вопрос был проработан меньше, чем с другими государствами.

Ранее глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун призвал не переоценивать его роль в преодолении кризиса на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Китай не поддержал санкции против России.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».