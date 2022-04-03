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В Кремле оценили отношения России и Турции

Песков заявил о преобладании взаимовыгодного партнерства в отношениях между Анкарой и Москвой

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Турцией не свободны от разногласий, но в них преобладает взаимовыгодное партнерство. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Беларусь 24».

«С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях все-таки превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Турция, являясь членом НАТО, может позволить себе роскошь высказать США свое собственное мнение. По словам Пескова, Турция особенно при президенте Реджеп Тайипе Эрдогане, «стала наиболее суверенной» из остальных суверенных государств — членов Североатлантического альянса.

«Эта страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов. Эта страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое НАТО? Это сказать Вашингтону), что вы знаете — мы не присоединимся к санкциям, и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно», — указал Песков.

Он добавил, что Москва высоко это ценит.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что у страны нет планов вводить против России санкции. Кроме этого, политик подчеркнул, что Анкара не хочет присоединяться к любой из сторон конфликта.

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Россия — Турция
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